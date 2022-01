Tallon Griekspoor trekt zegereeks door en bereikt tweede ronde Australian Open

De zege betekent dat Griekspoor de ongeslagen reeks, die hij afgelopen najaar inzette, weer met een partij heeft verlengd. Inmiddels staat de teller op 29. In die periode schreef hij vijf Challenger-toernooien op zijn naam.

Dat hij in Melbourne ook van de ervaren Italiaan won is knap, aangezien die dertig plaatsen hoger op de wereldranglijst staat. Zowel in de eerste als tweede set pakte Griekspoor een vroege break en gaf hij zijn tegenstander geen kans om teug te komen. In de derde en laatste set, won hij bij 5-4 de servicegame van Fognini en was de partij beslist. Het is de tweede zege ooit voor de Noord-Hollander op een Grand Slam-toernooi. Eerder won hij alleen een wedstrijd op de US Open.

In de volgende ronde treft Griekspoor de in Australië als negentiende geplaatste Pablo Carreno uit Spanje.