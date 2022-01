Jongen van 16 jaar doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost

Een 16-jarige jongen is om 19.10 uur om het leven gekomen bij een schot in een woning aan de Sinderenstraat in Zuidoost.

Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en brandweerwagens werden gealarmeerd. Ook de politie was massaal aanwezig. Het bleef lange tijd onduidelijk er aan de hand was, omdat de politie de nabestaanden eerst wilde informeren.

De politie laat weten dat hulpverleners nog eerste hulp hebben verleend, maar dat hij ter plaatse is komen te overlijden. De politie kan verder nog niet veel zeggen over de schietpartij. "Er is nog heel veel onduidelijk", zegt een politiewoordvoerder.

De recherche is een onderzoek gestart. Volgens Het Parool wordt er rekening met verschillende scenario's gehouden, waaronder het scenario dat er in de woning met een vuurwapen gespeeld is.