Hulpdiensten massaal naar Amsterdam-Zuidoost voor melding schietpartij

Een groot aantal hulpverleners is rond 19.10 uur opgeroepen voor een melding van een schietpartij op de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost.

Melding schietpartij in Zuidoost Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Volgens omstanders is er een slachtoffer. Er is sprake van een chaotische situatie. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen wat er precies gebeurd is.

Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en brandweerwagens werden gealarmeerd. Ook de politie is massaal aanwezig.

"Ik zag zeker twaalf politiewagens", vertelt een bewoner van een flat in de buurt. "Ook stonden er politiewagens bij de snelweg te posten."