Fractie Tonnaer: Zebrapad in Hoornse wijk Kersenboogerd moet veiliger worden

Een dashcamvideo in de Facebookgroep Kersenboogerd Hoorn heeft een discussie aangewakkerd over het zebrapad in de bocht van de Rijnweg bij de bibliotheek en het station. Bewoners vinden dat er veel te hard wordt gereden rond de oversteekplaats. Conny Ligthert van Fractie Tonnaer vindt dat de oversteekplaats moet worden herzien.