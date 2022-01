Politie schept naar begraven hond in Robbenoordbos

In het Robbenoordbos in Wieringerwerf waren meerdere politieagenten deze middag met scheppen in de weer. Er lag in het bos een dode hond begraven.

Rond 13.30 uur spotte een voorbijganger meerdere politieagenten die bij een ingang van het Robbenoordbos een stuk grond hadden afgezet en met scheppen 'iets aan het opgraven waren'. "Ik loop nu in het bos en zag dat politieagenten iets aan het opgraven waren. Een meter of 20 in het bos vanaf de parkeerplek gezien", vertelt een bezoeker van het bos aan NH Nieuws. "De politie kon mij niet vertellen wat ze aan het doen waren. Ik vroeg aan een andere voorbijganger of ze al iets gevonden hadden, maar die vertelde mij van niet."

De getuige laat weten dat hij zelf vermoedt dat het gaat om een dood dier."Ik denk dat het een dier is, een hond. Geen lichaam, want dan waren ze wel groter uitgerukt. Er worden wel vaker honden gedumpt vanwege de hondengevechten op de boerderijen hier in de buurt."

Niet bekend

Volgens de getuige gaat het om een 'mogelijke vechthond'. Volgens deze persoon zouden zich bij boerderijen in de omgeving regelmatig illegale hondengevechten afspelen. Een woordvoerder van de politie herkent zich niet in dit beeld.

De woordvoerder laat weten dat er bij de dierenpolitie niks bekend is over de illegale hondengevechten die volgens de bron in de buurt zouden afspelen. "In dit gebied is niks bekend over mogelijke hondengevechten. Een collega, die nauw betrokken is bij de dierenpolitie, sloeg hier ook niet op aan."

Ook benadrukt de woordvoerder dat het begraven van dode dieren op openbaar terrein een milieudelict is. Of er sprake is van strafvervolging, is volgens de politie nog niet bekend. "Hierbij gaat het echt om de feiten. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat het met dierengevechten te maken heeft. Wanneer een dier wordt mishandeld of achtergelaten spreken we over dierenmishandeling, een misdrijf."

Mocht de opgegraven hond bijvoorbeeld gechipt zijn, kan dit naar het baasje leiden. "In dit geval zullen wij dan zeker contact opnemen met de eigenaar en kijken naar de feiten en of er sprake is van een proces-verbaal dat opgemaakt moet worden."