Simpele zege Ajax bij FC Utrecht na twee treffers teruggekeerde Brian Brobbey

Spits Brian Brobbey wordt in de tweede seizoenshelft door Ajax gehuurd van RB Leipzig. Zeker in januari moet hij topschutter Sébastien Haller vervangen, zolang die op de Afrika Cup speelt met Ivoorkust. De rentree van Brobbey werd een droomscenario; mede door zijn twee doelpunten won Ajax met 0-3 van FC Utrecht.

Naast Brobbey keerden Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez terug in de basisopstelling van de Amsterdammers. Ajax was in de beginfase veel sterker dan de thuisploeg en dat leidde na vijf minuten al tot een doelpunt. Antony schoot de bal achter de debuterende doelman Fabian de Keijzer. De aanvalsdrift was hierna nog niet gestild, want Dusan Tadic (paal) en Ryan Gravenberch hadden de marge in de eerste tien minuten kunnen uitbreiden.

Binnen twintig minuten werd de marge van Ajax toch verdubbeld. Op aangeven van Tadic kon Brobbey de bal simpel in het doel koppen: 0-2. De huurling leek zich direct weer thuis te voelen in de punt van de aanval. Dat werd vlak voor rust wederom bevestigd, toen Brobbey nogmaals op aangeven van Tadic scoorde: 0-3. Het zwakke Utrecht kon vrijwel niks inbrengen tegen Ajax. De eerste grote kans was voor Anastasios Douvikas, de spits kopte de bal van dichtbij over het doel.

