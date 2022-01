Schietpartij op straat in Amsterdam Nieuw-West

Aan het Rijgersborgh in Nieuw-West is vanmiddag geschoten. De politie heeft de omgeving afgezet.

Schietpartij op straat in Osdorp Inter Visual Studio

De politie werd kort na het middaguur over de schietpartij gealarmeerd. Volgens een politiewoordvoerder werden schoten op straat gelost en wordt er gezocht naar een verdachte.

Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Binnen de afzetting ligt op straat iets dat op een vuurwapen lijkt. De omgeving is afgezet voor onderzoek.