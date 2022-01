Liveblog: duizenden coronademonstranten lopen door de stad

De hoogste rechter van Australië oordeelde vandaag dat de Servische toptennisser Novak Djokovic niet mag meedoen aan de Australian Open. Zijn visum is volgens het federale hof in Australië terecht ingetrokken. Hij reisde vorige week naar Australië om zijn titel op de Australian Open te verdedigen.

Djokovic is niet gevaccineerd, maar was in de veronderstelling dat hij vanwege een recente coronabesmetting het land in mocht. Het bewijs van zijn recente besmetting was volgens de autoriteiten niet voldoende voor een medische vrijstelling.