Blauwe luchten voor Blue Monday voorspeld

De afgelopen week hadden we op grote schaal te maken met veel bewolking en mist. Op Blue Monday, uitgeroepen tot de meeste deprimerende dag van het jaar, kunnen we genieten van flink wat zonnestralen.

Strakblauwe luchten worden overigens niet verwacht, want er trekken ook wolkenvelden over het land. Met name in het westen van het land worden die perioden van wolken afgewisseld met zonnige momenten. Ook is het vrij zacht met een maximumtemperatuur van zo'n negen graden.

Hoewel de zon maandag regelmatig te zien is, zijn de dagen in deze tijd van het jaar nog wel erg kort. De zon komt rond 8.40 uur op en gaat om 17.00 uur onder. "Toch is het daarmee al bijna een half uur langer licht dan op 1 januari", stipt Van Wezel aan. "En al over 45 dagen begint de meteorologische lente!"

Maandagavond is waar het opklaart ook nog een mooie volle maan te zien.