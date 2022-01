Click en collect-deur bij het vuilnis: "Dit mag nooit meer gebeuren"

Matthieu van der Born, eigenaar van een kledingwinkel op de Rozengracht, kon de click en collect-deur die ervoor zorgde dat klanten alleen bestellingen konden aanpakken daardoor weghalen en bij het vuilnis zetten. Het was de tweede keer dat hij de deur moest gebruiken.

Niet meer

"Ik moet je eerlijk zeggen, de vorige keer hebben we hem bewaard", vertelt Van der Born. "Omdat we niet wisten waar we aan toe waren. Ik ga hem nu expres niet bewaren. Ik wil gewoon nooit meer dicht. Deze situatie mag gewoon niet meer gebeuren. Wat ze ook verzinnen. Dit komt gewoon niet meer voor de voordeur."

Volgens hem klotsen de kledingvoorraden tegen de muur op. "De winter is bijna afgelopen. Dus we moeten deze spullen echt wel gaan verkopen. Anders kunnen we niet eens zomervoorraden inkopen." Hij zag het aantal klanten langzaam oplopen. "Veel stelletjes die lekker gaan wandelen. Het is een goede dag, zaterdag, we gaan ervoor."

Super fijn

Klanten waren ook blij met de heropening van de winkels. "Ik vind het echt super fijn", zij een van hen. "Online bestellen is steeds elke keer wat terugsturen. Dan is het elke keer weer net niet goed. En nu kun je gewoon lekker passen."