G-voetbalteam Bloemendaal zoekt met spoed versterking: 'Complete verdediging en keeper'

Natuurlijk, corona zorgde er ook voor dat er weinig wedstrijden konden worden gespeeld. Maar toen er afgelopen jaar nog wél gespeeld mocht worden, was het simpelweg niet mogelijk voor de G1. "We hadden in maart 2020 nog 13 spelers, maar er zijn door corona spelers afgehaakt en er is iemand bijvoorbeeld verhuisd", aldus Arjan Hooiveld, begeleider van het team. In de G1 spelen voetballers met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Tijdens de competitie spelen ze 8 tegen 8. Het verwarrende is dat er 9 spelers op het trainingsveld staan, dus dan zou er toch geen probleem moeten zijn. Dat ligt toch anders, zo legt Hooiveld uit. "We hebben bijvoorbeeld één speler die elke wedstrijd met een epileptische aanval op de grond valt. Dat duurt tien minuten en dat is natuurlijk heel vervelend voor hem. Maar we hebben dan wel altijd een vervanger nodig en die is er nu niet." Om een volwaardige wedstrijd te kunnen spelen, heeft het team een volle reservebank nodig. Ook om de gaten te vullen als spelers geblesseerd raken of om andere redenen afwezig zijn.

Frustrerend

Maar die spelers aantrekken, dat blijkt in de praktijk ontzettend moeilijk te zijn. Het is frustrerend voor de voetballers binnen het team, zo blijkt. "Ik voetbal om wedstrijden te spelen en niet alleen maar partijtjes op de trainingen", aldus René Smits, die al 10 jaar in het team voetbalt. Hij staat nu noodgedwongen tussen de doelpalen. "We zoeken ook een keeper. Ik vind keepen wel leuk, maar ik voetbal ook graag. Ook zoeken we nog een aantal verdedigers."