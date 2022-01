As- en roetdeeltjes met asbest in woonwijk door brand bij leliekwekerij

Door een grote brand in een leliekwekerij in Heerhugowaard vlogen er de hele nacht as- en roetdeeltjes door een deel van de gemeente. Vooral in de wijk tegenover de plek van de brand. "We zagen al die stukjes naar beneden dwarrelen."

"Hier nog één. Hier ook. Hier een grote, zie je?" Een buurtbewoner wijst alle roetdeeltjes in zijn achtertuin aan. "Ze liggen op de zonnepanelen en op de tafel. Het was een flinke fik." En daardoor zijn behoorlijk wat zwarte roetbrokken overgewaaid naar de woonwijk aan de andere kant van de Beemsterringvaart.

Asbest

Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. "Ik doe handschoentjes aan als ik het ga opruimen", laat een buurtbewoner weten. Een ander is minder bezorgd. "Nee, hoor. Daar ben ik heel nuchter in. Ik was mijn handen wel gewoon erna", zegt hij, terwijl hij as- en roetdeeltjes weggooit. Het advies vanuit veiligheidsregio luidt dat je inderdaad het beste handschoenen kan gebruiken, of je handen was.

'Grote knal'

De brand is in de buurt niet onopgemerkt gebleven. Een buurtbewoner vertelt: "Ik zat met mijn vrouw een filmpje te kijken, en even over twaalf horen wij een grote knal." Meerdere omwonenden dachten aanvankelijk dat het vuurwerk was. "Ik zag een vlammetje en dat werd groter en groter. En ineens was het een grote brand."