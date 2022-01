Spellenmaker Ad Bruynzeel weet het zeker: "Dit wordt gegarandeerd een wereldhit"

Met zijn spel Wobble had de 78-jarige Ad Bruynzeel een wereldhit. Het was in 2010 speelgoed van het jaar en wordt in meer dan 27 landen verkocht. Maar nu heeft hij weer een bestseller, weet hij. In zijn schuur waar hij al 25 jaar de houten spellen maakt die hij zelf bedenkt, zegt Ad met overtuiging: "Deze gaat de hele wereld over. Dat garandeer ik je".

Zover is het nog niet want er zijn maar drie handgemaakte exemplaren waarvan er een op tafel staat voor dagelijks gebruikt. Ad speelt het minstens twee keer per dag met zijn vrouw Greet. "Zij wint meestal", zegt Ad bij aanvang van een potje. Het spel heeft ook nog geen naam, wel een werktitel: "Addertje onder het gras".

Slangetje

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gekleurde pionnen te scoren met gooien van een dobbelsteen. Per tweetal. Dat lijkt simpel, maar er zit inderdaad letterlijk een addertje onder het gras. Want als je een pion treft met een slangetje ben je af en je beurt kwijt. Ad ziet met lede ogen aan dat zijn vrouw de ene na de andere kleur binnensleept. En als hij tegen een slangetjes aanloopt gooit hij er een verwensing uit waar hij vervolgens zijn excuses voor aanbiedt.

Het spel zonder naam wordt zo al maanden getest door het echtpaar. En dat vinden ze helemaal niet erg. "Het is vooral erg leuk", zegt Greet die zeker niet alle spellen van haar man weet te waarderen. "Er moet spanning in zitten. En als ik het niet leuk vind, dat zeg ik dat ik ook gewoon eerlijk." Ad is er alleen maar blij mee dat zijn zo kritisch is.

Vrachtwagenchauffeur

De liefde voor het maken van spellen ontdekte Ad al 25 jaar geleden. Hij was vrachtwagenchauffeur en tijdens de lange tochten door Europa bedacht hij achter het stuur zijn spelletjes. "En dan schreef ik het op en als ik dan thuis kwam, werkte ik het hierachter uit in de schuur." Op een van de balken staat geschreven: "wereld's kleinste spellen fabriekje". En dat zal het ook wel zijn want de ruimte is niet groter dan 2,5 bij 2 meter.

Ad tovert het allereerste spelletje tevoren. Een donkerhouten cilindertje met dunne buizen waar kleine kogeltjes doorheen moeten. "En een gat zit er dicht en het gaat erom hoe snel je ze er doorheen krijgt als je tegen elkaar speelt", legt Ad uit.

Nagemaakt

Ad is trots op zijn spellen. "Ik denk dat ik bij elkaar wel 25 spellen heb gemaakt. Niet allemaal een succes maar een aantal wel, waaronder de Wobble." Het is jammer dat bijvoorbeeld de Wobble door verschillende speelgoedfabrikanten is nagemaakt. "Dat is zuur", zegt Ad, "maar je doet er niks tegen. Ik ben maar een kleine speler en zij kunnen met dure advocaten jaren doorgaan. Een schrale troost is dat ik dan weet dat ik een goed spel heb gemaakt."

Ad verliest vandaag weer eens van zijn vrouw en zint op een revanche. Maar eerst koffie met gebak. En slagroom.