Horeca-actie Alkmaar trekt veel bezoekers: "Steun uitspreken en toch even genieten"

De horeca in Alkmaar doet ook mee met de protestactie en opent vandaag de deuren. De terrassen zijn uitgestald en iedereen kan weer als vanouds wat komen eten of drinken. "Het werd wel weer eens tijd."

Het is weer ouderwets druk op het Waagplein. Als protestactie van de Alkmaarse horeca tegen het coronabeleid staan de terrassen vandaag weer buiten en dat trekt al de hele dag veel publiek. "Ik pakte om half twaalf al mijn fiets, want ik wil graag mijn steun uitspreken", vertelt een cafébezoeker aan NH Nieuws met een tapbiertje voor zijn neus. "En toch ook even genieten."

De horeca protesteert tegen de nieuwe maatregelen die premier Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers gister aankondigden. Bij andere sectoren wordt er versoepeld, maar de horeca moet nog dicht blijven. "Wij vinden het niet reëel en niet eerlijk dat wij nog steeds dicht moeten", vertelt Frans Eenhoorn, eigenaar van Café De Eenhoorn. "Vooral omdat de sectoren die er het meeste aan hebben gedaan, nu als eerste gestraft worden. Wij willen laten zien dat we het niet langer meer pikken."

Om 17:00 sluit de horeca weer en wordt alles opgeruimd en tot die tijd geniet het publiek met volle teugen. "Hé meneer Rutte, het smaakt heerlijk!"