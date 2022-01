Betrapte inbreker sushi-restaurant verstopt zich tevergeefs in meterkast

Een man die vannacht op heterdaad werd betrapt bij een inbraak in een sushi-restaurant aan het Scharlo, heeft geprobeerd uit handen van de politie te blijven door zich in de meterkast te verstoppen. Vergeefs, want camerabeelden toonden aan dat de man nog in het pand aanwezig was.

Nadat de inbraak rond 4.00 uur bij de politie was gemeld, wist de restauranteigenaar al te vertellen dat de inbreker nog in het pand aanwezig moest zijn. Op het Scharlo aangekomen zagen agenten dat de ruit van de voordeur van het restaurant vermoedelijk met een baksteen was vernield en gingen naar binnen.

Hoewel er niemand in de zaak aanwezig leek te zijn, besloten de agenten op aanwijzen van de eigenaar verder te zoeken. Met succes, want de inbreker werd aangetroffen in de meterkast van het restaurant. De 18-jarige verdachte uit Breda is opgepakt en voor verhoor meegenomen naar het bureau. De politie onderzoekt of er bij de inbraak iets is buitgemaakt.