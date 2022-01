Meerdere Gooise horecaondernemers openen uit protest de deuren

Meerdere horecaondernemers in 't Gooi openen vandaag uit protest hun deuren. Ze zijn het er niet mee eens dat er voor hen geen versoepelingen inzitten. De gemeenten in de regio gaan er verschillend mee om.

Gooise Meren

In Gooise Meren was het restaurant Zorba de Griek die als eerste aangaf de deuren te openen. Tussen 17:00 en 22:00 is het restaurant open voor diner om een signaal af te geven. Ook hoopte ze dat andere ondernemers het voorbeeld zouden volgen. In de uitzending van NH Gooi Zaterdag laat eigenaresse Jianna Manolus weten dat dit ook gaat gebeuren. Zo opent onder anderen d'Oude Brink 's avonds haar deuren en zijn Brasserie 'Njoyz en Proeflokaal Bregje 's middags al open.

Volgens Jianna heeft de gemeente hier toestemming voor gegeven, maar een woordvoerder van de gemeente zelf ontkent dit. "We zullen gewoon handhaven, maar we zullen niet gelijk de deuren sluiten. We handhaven zoals we dat altijd hebben gedaan."