Kappers knippen erop los, winkeliers blij met eerste klanten

In de winkelstraten van Enkhuizen was het vanochtend nog rustig. Maar terwijl de winkeliers op hun eerste klanten wachtten, werd er bij de kapper al druk geknipt.

Vanmorgen nog rustig in de winkelstraten, maar druk bij de kappers in Enkhuizen - WEEFF

En ook bij winkel de Baanbreker, waar cliënten met psychische klachten of een beperking werken, vinden ze het fijn dat ze het hele click-en-collect-systeem achter zich kunnen laten. "Dit is echt een winkeltje waar je in moet snuffelen en moet kijken naar dingetjes", vertelt verkoopster Ramona van der Tuin. "We gaan weer met frisse moed aan de gang."

Ondertussen zijn de mensen in de kapperstoel ook maar al te blij dat de schaar er weer ingaat. "Ik was net een paar dagen te laat", vertelt een klant bij kapper Nouveau Coiffures. "Dus het werd tijd na negen weken."

De telefoon stond de afgelopen dagen al roodgloeiend bij de kapper. "Vanaf het moment dat er iets bekend werd dat we weer open zouden mogen, stroomde de agenda al vol. Dat is heel fijn om zo weer te mogen beginnen", vertelt ze verder.

"Heel fijn, we zijn weer blij dat we weer mogen beginnen. Ons vak kunnen doen en mensen blij kunnen maken", vertelt Karin Buisman van Coco Coiffures.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]