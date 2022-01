Petitie tegen verdwijnen ontmoetingsplek De VerbroederIJ: "Ze doen hier zoveel goeds"

Iedereen is welkom, zegt initiatiefnemer Tania Spaans. "We krijgen hier echt mensen uit alle lagen van de samenleving. Eer werken hier vrijwilligers, mensen die re-integreren, stagiairs, mensen die in de dagbesteding werken of meehelpen - betaald of onbetaald - in het café-restaurant. We hebben de moestuinen en Helen's Free Food Market. Dus al met al hebben we zo'n negentig mensen die hier meewerken."

De VerbroederIJ is een initiatief van en voor de buurt. Een initiatief dat door de gemeente werd beloond met een vierjarige vergunning voor het stuk grond naast de Oostveerpont in Noord. De Verbroederij is een stadsstrand met horeca, er is een grote moestuin, en ook is er dagbesteding voor kwetsbare Amsterdammers.

"Wat we niet snappen is dat we weg moeten voor een tijdelijke school"

Vanaf het begin was al duidelijk dat De VerbroederIJ - in ieder geval op deze locatie - een tijdelijk iets zou zijn. Het stuk grond is aangewezen voor stadsontwikkeling. "Maar wat we niet snappen is dat we weg moeten voor een tijdelijke school," zegt Hetty.

Want op de plek wordt in 2022 een tijdelijk schoolgebouw neergezet van de Techschool. In 2026 zal de school naar een andere, definitieve plek verhuizen. Tania is bang dat als de school weer vertrekt, de buurt opnieuw jarenlang tegen een braakliggend stuk terrein zal aankijken. "Want de vraag is wanneer ze dan gaan ontwikkelen. Dat kan echt nog wel jaren duren. Het allerliefst willen we hier blijven totdat de stedelijke ontwikkeling echt gaat starten."