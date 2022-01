Grote brand legt twee schuren Waardse leliekweker in de as, asbest vrijgekomen

Een grote uitslaande brand heeft vannacht twee schuren van een leliekweker aan de Westdijk in Heerhugowaard verwoest. De brand brak kort na middernacht uit, waarna de brandweer enkele uren nodig had om het vuur onder controle te krijgen. Bij de brand is asbest vrijgekomen.

De brandweer probeerde te voorkomen dat de vlammen ook vat zouden krijgen op een derde hal, waarin ze is geslaagd. Risico op overslag naar woningen was er niet, maar omwonenden kregen wel het dringende advies om ramen en deuren gesloten te houden. Dat had aanvankelijk vooral te maken met as- en roetdeeltjes, die in de wijk aan de overkant van het kanaal - in Broek op Langedijk - zijn terechtgekomen.

Bewoners die grote roetdelen in hun tuinen aantreffen, krijgen het advies om die met handschoenen op te pakken en weg te gooien. "Was daarna wel even uw handen", waarschuwt de veiligheidsregio. Roet dat op auto's is neergeslagen, kan er eigenhandig worden afgespoeld.

Asbest

Later in de nacht bleek dat er bij de brand ook asbest was vrijgekomen. De gevaarlijke stof is zowel op het terrein van de kweker als in de directe omgeving aangetroffen. Het gebied waar het asbest is terechtgekomen, is afgezet en zal worden schoongemaakt, meldt de veiligheidsregio in een tweet.