Krappe zege Ajax Vrouwen, VV Alkmaar begint het nieuwe jaar met een punt

Ajax was vanaf het begin de betere ploeg, maar ADO kwam verrassend op voorsprong. Maartje Looijen liep bij haar naaste belagers en zorgde na ruim twintig minuten voor de 0-1. Danny Schenkel, trainer van Ajax Vrouwen, besloot om na rust om Tiny Hoekstra als extra aanvaller te brengen. Dat wierp zijn vruchten af.

Eerst zorgde Victoria Pelova voor de gelijkmaker. Zij schoof de bal keurig in het doel na knap terugleggen van Romée Leuchter. Veertien minuten later werd het 2-1. Aanvoerder Van der Gragt kopte raak uit een hoekschop. Ondanks een paar hachelijke momenten bleven de Amsterdammers overeind in de slotfase.

Concurrent PSV wist vanavond ook te winnen. In Eindhoven werd Excelsior met 1-0 verslagen. Ajax blijft koploper met 28 punten na dertien wedstrijden. PSV volgt op twee punten. FC Twente kan zondag op één punt komen bij winst op PEC Zwolle.

VV Alkmaar

Er was geen overwinning voor VV Alkmaar, maar wel het eerste gelijkspel van dit seizoen. Thuis tegen sc Heerenveen hielden beide ploegen elkaar in evenwicht: 0-0. De ploeg van trainer Mark de Vries behoudt daardoor een voorsprong van twee punten op de Friezinnen. VV Alkmaar is de nummer zeven in de eredivisie, Heerenveen staat achtste.