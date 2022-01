Cultuursector had op meer gerekend: "Wij kunnen bezoekers veilig ontvangen"

Jonker wijst op het scannen van de QR-code bij de ingang, dragen van mondkapjes, goede ventilatie, de anderhalve meter afstand in de bioscoopzaal en het in goede banen leiden van de bezoekersstromen zodat bezoekers elkaar zo min mogelijk tegen komen. "We stapelen maatregel op maatregel, en toch zou het de komende weken veiliger zijn om te winkelen? Ik geloof daar weinig van."

Horeca boos over langere sluiting: "We staan met ons rug tegen de muur"

'We kunnen bezoekers een veilig en verantwoord bezoek bieden'



Angelika Bisseling, hoofd communicatie van het Bergense Museum Kranenburgh, vindt de langere sluiting 'heel jammer': "Vooral omdat we dat we bezoekers mét de juiste maatregelen een veilig en verantwoord bezoek zouden kunnen bieden."

De expositie Roaring twenties loopt door de lockdown veel bezoekers mis, vertelt Bisseling, en door de aflopende bruikleenovereenkomsten zit een verlenging van de internationale tentoonstelling er na 3 april niet in. De kunstuitleen en museumwinkel gaan vanaf woensdag wel open. "Ook werken we alvast aan een mooi programma voor het voorjaar en de zomer."

IJzersterke lobby

Woordvoerder Eva Groentjes van het Stedelijk Museum Alkmaar had op meer gerekend van het kabinet, na een volgens haar 'ijzersterke lobby' van de musea en de theaters. "Heel erg jammer dat we nog langer dicht moeten. We zijn zo al zo lang aan het modderen."

Groentjes licht toe: "In 2019 hadden we 65.000 bezoekers, in coronajaar 2020 kwamen er 45.000. Vorig jaar konden we door de vele sluitingen nog maar 23.000 bezoekers verwelkomen." Door de lagere bezoekersaantallen zal het museum de exposities de komende jaren veel krapper moeten begroten, aldus de woordvoerder.

Januari niet de drukste periode

Directeur Ron Karels van het Museum Broekerveiling in Broek op Langedijk heeft begrip voor het besluit om de culturele en de evenementensector nog wat langer op slot te houden. "Musea worden sterk gesteund door de overheid. Voor ons museum is januari bovendien niet de drukste periode. De horeca heeft het veel zwaarder dan wij."