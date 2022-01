Keepers eisen hoofdrol op bij doelpuntloos gelijkspel FC Volendam

Het is FC Volendam vanavond niet gelukt om te winnen van NAC Breda. De koploper van de eerste divisie verloor ook niet: 0-0. Voor het eerst sinds 5 april vorig jaar kwamen de Volendammers niet tot scoren in de competitie. Concurrent Excelsior speelde ook gelijk, waardoor het gat zes punten blijft.

De ploeg van Wim Jonk had het lastig in Breda. Feyenoord-huurling Naoufal Bannis en ex-AZ'er Thom Haye waren plaaggeesten voor FC Volendam. Filip Stankovic had echter een goede dag en was een sta-in-de-weg voor NAC Breda.

Ook de Noord-Hollanders kregen mogelijkheden, al waren er ook veel onnauwkeurigheden bij de eindpass. De keren dat FC Volendam er wel door was ging de bal er niet in. Franco Antonucci, die in de basis begon, had in de eerste helft de 0-1 op zijn schoen. Zijn schot vanaf randje strafschopgebied werd gestopt door voormalig AZ-doelman Nick Olij.

Kansen in de slotfase

De wedstrijd was niet hoogstaand, maar in de eindfase kropen beide ploegen steeds meer uit hun schulp. Bannis dook ruim een kwartier voor tijd alleen op voor Stankovic, maar de Serviër redde knap. Daarna was het de beurt aan FC Volendam. Na een schot van debutant Bilal Ould-Chikh had Samir Ben Sallam de winnende goal op zijn schoen. Oog in oog met Olij probeerde de invaller het met een stiftje, maar die inzet werd gered. Clubtopscorer Robert Mühren had het winnende doelpunt ook op zijn schoen, maar opnieuw redde Olij.

Zodoende eindigde de wedstrijd zoals die begon: 0-0. Voor het eerst sinds negen maanden kregen de Volendammers het niet voor elkaar om te scoren in de eerste divisie. Het gelijkspel betekent wel dat FC Volendam nu twintig competitiewedstrijden op rij ongeslagen is. Het clubrecord staat op 21 duels (1969/1970).