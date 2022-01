Betaald voetbalclubs luiden noodklok over lege stadions: "We willen gehoord worden"

Betaald voetbalclubs dringen erop aan dat er snel weer supporters welkom moeten zijn in voetbalstadions. De Eredivisie CV en de eerste divisie willen over twee weken demonstratief toeschouwers toelaten. Op de coronapersconferentie werd vanavond duidelijk dat professionele sportwedstrijden het nog altijd zonder publiek moeten doen.

"We kunnen niet langer zonder publiek spelen", staat in het statement. "Vorig seizoen leidde dat tot een verlies van meer dan 100 miljoen euro voor de sector. Het tempo van de besluitvorming in politiek Den Haag is te traag. Het demonstratief opengaan van de stadions is de onvermijdelijke volgende stap."