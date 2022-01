Voortrekker Nic verduurzaamde huis voor een ton: "Het voelt ontzettend goed"

Amstelveen is er nog niet over uit hoe de in totaal 42.000 woningen in de gemeente uiteindelijk gasvrij moeten worden, maar Amstelvener Nic van der Riet besloot niet langer te wachten. Drie jaar geleden kocht 'ie een vrijstaand huis in Nes aan de Amstel en verduurzaamde het pand volledig. "De investering heb ik er met een jaar of zestien weer uit."

Nic verduurzaamde huis voor een ton - NH Nieuws

Hij liet niet alleen zijn vloer, dak en muren isoleren, hij liet ook zo'n zestig zonnepanelen op z'n platte dak leggen. Daarmee wekt Nic jaarlijks meer energie op dan 'ie zelf nodig heeft, zelfs als je de elektriciteit meerekent waarop z'n auto rijdt. De voormalig docent zegt grote verantwoordelijkheid voor het milieu te voelen. "Als je ziet wat wij allemaal produceren in het westen, met onze uitstoot", vertelt Nic, "vooral de Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen hebben daar ontzettend veel last van. Wij moeten daar met zijn allen wat aan gaan doen." Wat dat betreft heeft Nic de daad bij het woord gevoegd: hij besteedde de volledige overwaarde van zijn verkochte woonboot aan de verduurzaming van zijn nieuwe woning. Klimaatgevolgen Gambia Ook in Gambia timmert Nic aan de weg. In het West-Afrikaanse land, waar hij regelmatig te vinden is én zich betrokken bij voelt, richtte hij met de lokale bevolking een een duurzame boerderij op. Hij heeft de gevolgen van klimaatverandering daar aan den lijve ondervonden, vertelt hij. "Het volledige dak van de boerderij was door een korte maar zeer hevige storm verwoest", aldus Nic. "In de tien jaar dat ik in Afrika kom, heb ik zoiets niet eerder gezien. De lokale bevolking ook niet."

Quote "Ondertussen doe je iets voor het milieu, dat voelt ontzettend goed" Nic van der riet, verduurzaamde eigen huis

Al met al was het voor Van der Riet wel een flinke klus om zijn woning helemaal klimaatneutraal te maken. Zo investeerde hij in zonnepanelen, die volgens Nic minimaal 25 jaar meegaan, maar ook in een warmtepomp, vloerverwarming en isolatie van dak, ramen en vloer. Al met al een kostenplaatje van zo’n honderdduizend euro. "Maar", zo zegt Nic, "op deze manier verdien ik jaarlijks zo’n zesduizend euro." Hij verwacht zijn investering over ruim vijftien jaar te hebben terugverdiend. "En ondertussen doe je iets voor het milieu. Dat voelt ontzettend goed.”

Quote "We leren veel van dit soort mensen" floor gordon, wethouder duurzaamheid

Wethouder Floor Gordon juicht Nics voortrekkersrol toe. "We leren ook veel van dit soort mensen, van hun ervaringen en ook waar ze tegenaan lopen. En dat proberen wij weer mee te nemen voor al die mensen die straks hun woning gaan verduurzamen." Bovendien kondigt de wethouder aan dat de gemeente over een maand een tool lanceert waarmee bewoners kunnen zien wat voor hen de beste opties zijn op het huis te verduurzamen. De tool komt beschikbaar via de website van het energieloket Amstelveen.