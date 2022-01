Horeca boos over langere sluiting: "We staan met ons rug tegen de muur"

Horeca-ondernemers willen en kunnen niet veel langer dichtblijven, vertellen ze aan NH Nieuws nadat vanavond duidelijk werd dat horecazaken voorlopig dicht blijven. Karin Hiemstra, woordvoerder van de Alkmaarse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland: "We kunnen en moeten open. Het is veilig genoeg."

"Wij worden al bijna twee jaar afgeklemd", reageert Hiemstra. "We hebben geen dag zonder maatregelen kunnen werken. Het nachtleven is dicht, restaurants soms open met beperkingen, cafés soms open met beperkingen, terrassen met beperkingen, de maat is vol. Wij willen weer leven, werken en ondernemen."

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat winkelen zonder afspraak tot 17.00 uur is toegestaan en dat onder meer sportclubs weer open kunnen. De horeca, cultuur- en evenementensector blijft langer dicht. Op dinsdag 25 januari bekijkt het kabinet of ook die sectoren open kunnen, maar Rutte gaf aan 'niets te kunnen beloven'.

In gesprekken met horeca-ondernemers ziet Hiemstra dat de financiële gevolgen steeds groter worden. Iets waar ook Bert Duijneveld van café 't Waertje in Heerhugowaard zich zorgen om maakt: "Als wij als sector zo gevaarlijk zijn, moet de regering zeggen: we gaan de horeca volledig compenseren", zegt hij. "Maar dat gebeurt niet. Sterker nog, wij zitten nog op geld te wachten van het tweede kwartaal 2021."

En dat terwijl veel horeca-ondernemers hun huis of bedrijfspand als onderpand hebben voor hun zaak: "Het valt allemaal niet meer te betalen. Ze verkopen je huis nog onder je reet vandaan. Iedereen staat met zijn rug tegen de muur."

Sociaal belang

Sil Vendel van café 't Hartje in Alkmaar geeft aan dat morgen in zijn zaak het bier koud staat, uit protest. "Door het kabinet is toegezegd over tien dagen te kijken of de horeca weer open kan. Als het dan niet legaal kan, sluit ik niet uit hardere acties te ondernemen." Volgens de ondernemer is perspectief het belangrijkst. "Bovendien is het openen van de horeca niet alleen van economisch maar ook van sociaal belang."