18-jarige steekt man in borst die ruzie wil sussen: 200 dagen jeugddetentie

Een 18-jarige man is veroordeeld tot 200 dagen jeugddetentie, waarvan 125 dagen voorwaardelijk, voor een steekpartij in De Pijp. Hij stak op 22 augustus 2021 een man die een ruzie probeerde te sussen met een mes in zijn borst. De rechtbank acht poging doodslag bewezen.

Het slachtoffer greep in toen hij de man en een meisje ruzie zag maken in de Schipbeekstraat in Zuid. De 18-jarige man stak daarop het slachtoffer met een mes in zijn borststreek. De 18-jarige man kon worden aangehouden nadat hij op camerabeelden van het incident werd herkend.

De verdachte verklaarde in de rechtbank dat hij uit paniek had gehandeld en een verkeerde keuze had gemaakt. Volgens zijn advocaat is hij in de kern een angstige jongen en zou bang zijn geweest dat hij door het latere slachtoffer in elkaar zou worden geslagen. Hij zou niet de intentie hebben gehad om het slachtoffer met het mes te raken.

Poging doodslag

Het slachtoffer hield een kleine verwonding over aan de steekpartij, maar dat was volgens de rechter niet te danken aan de 18-jarige man. Door in de borst te steken was het overlijdensrisico reëel, aldus de rechtbank. Poging doodslag is daarom bewezen.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de 18-jarige man ADHD en een angststoornis heeft. De rechtbank neemt daarom het advies over om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren en jeugdstrafrecht toe te passen. Hij moet zich onder meer ambulant laten begeleiden door een forensische ggz-instelling. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 2500 euro.