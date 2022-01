Meerdere woningen ontruimd bij gaslek in Zaandam

Op de Twiskeweg in Zaandam zijn meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer is met man en macht aanwezig en is de situatie nog niet meester. De bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen moskee.

Het gaslek is vanmiddag rond vijf uur ontstaan. Het zou gaan om een gaslek in een woning vertelt een woordvoerder van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan NH Nieuws. Zestien omliggende woningen zijn ontruimd. Volgens getuigen ging het om zo'n dertig mensen. Volgens de woordvoerder worden deze mensen nu opgevangen in een moskee.

De brandweer is de situatie nog niet meester. Het is nog onduidelijk hoe het lek heeft kunnen ontstaan en of er iemand gewond is geraakt. Liander is ter plaatse om het gaslek te dichten.