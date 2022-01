Helderse ondernemer trekt met ludieke actie hopelijk voor het laatst 'zelf de kar'

Een ludieke actie zorgde vandaag voor veel bekijks in het centrum van Den Helder. Elektronicawinkel Electro World Combi ruilde de bezorgbus namelijk voor een dag in voor een wel heel speciaal vervoermiddel: paard Gabber.

"Wij als ondernemers trekken de kar altijd, dus laten we iemand anders nu de kar eens trekken", vertelt Richard, eigenaar van de elektronicazaak. Het is een zware tijd voor de ondernemers en daarom worden er, door heel het land, acties bedacht om aandacht te vragen in deze lastige tijd.

Richard krijgt daar hulp bij van paard Gabber. Samen lopen ze door de binnenstad van Den Helder om een aantal televisies af te leveren bij klanten.

'Ineens een paard voor de deur'

De tocht zorgde voor veel verontwaardigde blikken. Want een paard-en-wagen in het centrum van Den Helder komt niet vaak voor. Eenmaal aangekomen bij het eerste afleveradres, was de ontvanger blij verrast. "Er stond ineens een paard voor de deur, dat vond ik hartstikke leuk", vertelt de klant.

De acties van de ondernemers hebben zijn vruchten afgeworpen. Vanaf komende zaterdag is Gabber hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig. Als de verwachte versoepelingen door gaan kunnen de klanten gewoon weer langskomen bij de elektronicawinkel.