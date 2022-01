Amsterdamse horecabranche: "Ondernemers zijn er zo klaar mee dat ze rare fratsen gaan uithalen"

De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland denkt dat ook horecazaken in de stad hun deuren zaterdag zullen gaan openen. "We zien dat de zaken in Amsterdam van woede uit elkaar barsten, er moet wat goeds komen vanavond. We kunnen ons heel goed voorstellen dat heel veel ondernemers er zo klaar mee zijn dat ze rare fratsen gaan uithalen, de regels gaan overtreden en de zaak gaan opengooien", zegt voorzitter Pim Evers.

In het zuiden van Limburg mag de horeca morgen als demonstratie tegen de coronaregels open. Evers, zelf ook eigenaar van horeca in Amsterdam, opent zelf morgen de deuren niet. Hij vreest boetes of zelfs het intrekken van vergunningen. Halsema gaf namelijk vandaag aan te verwachten dat iedereen zich aan de regels blijft houden: "We zullen dat ook in de gaten houden. Er is geen sprake van gedoogbeleid."

"Ik begrijp de keuze van Halsema ook wel, zij moet zeggen dat we ons aan de regels moeten houden. Andere burgemeesters hebben een uitweg gevonden en beoordelen het als een protestactie", reageert Evers.

Vergunning

Mogelijk zullen andere horecazaken in de stad dus wel hun deuren openen, denkt de horecavoorzitter. "Dat kan je niet zomaar doen, we hebben een vergunning die ingenomen kan worden, een winkel heeft die niet. Het wordt moeilijk."

Hij benadrukt dat de burgemeester veel achter de schermen doet. "Misschien weet zij meer. Het kan ook zijn dat er vanavond genoeg perspectief geboden wordt, bijvoorbeeld dat er volgende week een nieuw weegmoment is. Er moet een concreet perspectief komen, als je dat niet doet, dan sus je de onrust niet."

Reserveren

Evers spreekt van ongelijkheid: "Als er nu ruimte is om gereserveerd open te gaan, verdeel dat dan eerlijk." Volgens de horecaman is juist zijn branche de uitvinder van gereserveerd werken. "Het is vreselijk. We staan te popelen, we zien dat de maatschappij er klaar voor is om wat ruimte te pakken. Zoveel gezinnen en ondernemers gaan kapot, ook geestelijk. Dit valt zwaar, ook omdat je ziet dat er ruimte is om op reservering wat te doen. Dat hebben wij uitgevonden als horecabranche. We hebben daar hele goede systemen voor."

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam heeft als officieel standpunt ingenomen dat zij horeca niet oproepen om zaterdag open te gaan. Inmiddels heeft entertainer Gordon, die ook horecazaken in de stad heeft, wel besloten open te gaan. Hij roept zijn collega's op dit ook te doen.

De persconferentie van het kabinet is vanavond om 19:00 uur.