Dijklander Ziekenhuis begrijpt schreeuw om versoepeling maar vreest druk op zorg

Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn heeft er 'al het vertrouwen in dat de afwegingen op landelijk niveau weloverwogen worden gemaakt, waarbij alle data en adviezen niet alleen uit de ziekenhuizen maar ook uit andere bronnen wordt meegenomen.'

De woordvoerder geeft daarnaast aan dat het aantal coronapatiënten op dit moment minder groot is dan eerder. “Maar we houden rekening met een mogelijke toename de komende weken. Het blijft hard werken en voortdurend puzzelen.”

Dat laat woordvoerder Marjolein Beijne weten aan NH Nieuws/WEEFF. Voor het ziekenhuis breekt er wel een spannende periode aan. “We kunnen nog steeds niet alle gewenste zorg leveren en het personeel is moe of zit zelf in quarantaine. Aan de andere kant begrijpen we dat versoepelingen nodig zijn, vanuit maatschappelijk belang en met oog op de mentale gezondheid.”

