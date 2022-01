Ziggo Dome volgende week decor van grootste EK Zaalvoetbal ooit

Nederland mag dit jaar het EK Futsal organiseren. De wedstrijden worden gespeeld in Groningen (MartiniPlaza) en in Amsterdam (Ziggo Dome). Voor het eerst in de geschiedenis strijden zestien landen om de Europese titel.

NH Nieuws

Momenteel is de Ziggo Dome nog leeg, maar vanaf 19 januari strijden hier zestien landen tegen elkaar. Er worden in totaal 32 wedstrijden gespeeld, waarvan twaalf in het MartiniPlaza. De andere twintig worden gespeeld in de Ziggo Dome. "We zijn volop bezig met de opbouw. Hier kan iedereen binnenkort de beste zaalvoetballers van Nederland zien", zegt Jimmy Smith, showmanager in de Ziggo Dome.

Futsal of zaalvoetbal wordt gespeeld in een sporthal en met bal die bijna niet stuitert. Er wordt twee maal 30 minuten vijf tegen vijf gespeeld of twee maal 20 minuten effectieve speeltijd. Zaalvoetbal kent eigen regels en de grootte van het speelveld is net als bij handbal ongeveer 40 bij 20 meter.

Er hangt momenteel een gigantische kubus in het midden van het veld. Het doet een beetje denken aan een Amerikaanse basketbalwedstrijd. "Wij zijn een mooie show aan het creëren en het lijkt inderdaad Amerikaans. Er komt een grote kubus met ledschermen. Zodat we buiten het voetbal ook ander mooi content kunnen laten zien tijdens de wedstrijd", legt Smith uit. Coronaregels Er is door de organisatie al vroegtijdig rekening gehouden met verschillende scenario's die invloed kunnen hebben op het wel of geen publiek hebben tijdens de wedstrijden door de nieuwe coronaregels. De kaarten zijn wel in de verkoop geweest. "We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen in het stadion komen, maar we volgen de nieuwe regels als die er komen."