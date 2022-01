Winkels in Purmerend vandaag 'gewoon' al open

Wie vandaag in het stadje van Purmerend was zou kunnen denken dat de lockdown al voorbij was. Ruim 50 winkels in het centrum mochten open en daar kwam heel veel publiek op af. De winkeliersvereniging en de burgemeester hebben met elkaar afgesproken dat er vandaag marktkramen voor de deur van de winkels mochten staan.

"Ik ben zo blij. Eindelijk kunnen we doen waar we goed in zijn en wat we leuk vinden om te doen", zegt Ineke Dornebos. Zij heeft een kleding winkel in het centrum en bij haar kraam staan al veel potentiële klanten in de rekken te kijken. Richard Gort van de winkeliersvereniging zag dat er op de reguliere markt ook veel niet essentiële goederen werden verkocht. Daarom kwam hij met dit plan wat werd goedgekeurd door de gemeente. Binnen 24 uur waren er al 52 aanmeldingen binnen gestroomd.

Druk

De winkeliersmarkt lijkt een enorm succes. Hij wordt nu al drukker bezocht dan de reguliere markt die op dinsdag gehouden wordt. "Het is erg druk", vinden ook bezoekers, maar dat weerhoud ze niet om massaal te gaan winkelen. "We zijn al twee keer ingeënt en hebben ook al corona gehad", zegt een ouder echtpaar. En je kan ook niet binnen blijven zitten.

De gemeente wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers en zal pas gaan handhaven als ze het te druk vinden. Winkeliers proberen zo goed mogelijk mensen te wijzen op de afstand en verzoeken het publiek om mondkapjes te dragen. Maar daar houdt niet iedereen zich aan.