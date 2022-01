"We kunnen niet nog twee weken dicht zijn, dan volgt burgerlijke ongehoorzaamheid"

De Haarlemse horecaondernemers beslissen de komende dagen of ze niet alsnog met zijn allen opengaan. "Het is klaar en we moeten verder, anders volgen er andere protesten. Zoals opengaan", zegt chef-kok Jozua Jaring. Hij organiseerde vanmiddag een 'stil protest' door met andere koks en obers hun werkkleding demonstratief in de vorm van een kruis op de Grote Markt neer te leggen. "Het is eigenlijk een uitvaart."

Zo'n tweehonderd horecaondernemers uit Haarlem verzamelden zich voor het stadhuis, waar burgemeester Jos Wienen de wanhoopskreet van chef Jozua Jaring van restaurant Ratatouille aanhoorde. "Al twee jaar doen we onze best, maar op een gegeven houdt het op. Steun is niet genoeg, je loopt helemaal leeg."

Het houdt een keer op

Ook Thierry Smagge van Barbistro Indonsia legt zijn 'sloof' strijdlustig op het plein. "Alles gaat open en wij weer niet; schiet mij maar lek. Niemand kan zomaar bij mij aan tafel gaan zitten door het controleren van de QR-code, weet je. Dus waarom niet?" Smagge is één van de Haarlemse horecaondernemers die liever vandaag dan morgen zijn zaak uit protest opent.

Maar Smagge is net als zijn collega Jaring van mening dat openen alleen werkt als iedereen in de stad meedoet. "Dat ga ik niet in mijn eentje doen en zullen we één dezer dagen beslissen in onze appgroep", laat Jaring weten. Hij hoopt op een signaal tijdens de persconferentie vanavond dat perspectief biedt. "Want we kunnen niet nog twee weken dicht blijven, het houdt een keer op."