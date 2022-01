Cafés in Landsmeer gaan morgen open: "We zijn toch al naar de klote"

De drie cafés in de gemeente Landsmeer gaan morgen open van 13:30 uur tot 17:00 uur. Vanavond is er een corona-perscoferentie en er is al uitgelekt dat de winkels en contactberoepen zoals de kappers op afspraak open mogen, maar de horeca, theaters en evenementen blijven dicht. "Wij gaan ook gewoon open", zegt Jaap de Goede van café de Goede Stek in Landsmeer. "En ik ben al gebeld door de gemeente."

"Ik ben zojuist gebeld door de gemeente Landsmeer en ze gaan handhaven", vervolgt horeca-ondernemerJaap Goede. En dat is best verwarrend, want gisteren heeft burgemeenster Léon de Lange samen met de de burgemeesters van de regio Zaanstreek-Waterland een brief naar minister Mark Rutte en de leden van het kabinet gestuurd. In de brief uiten ze hun zorgen over de gevolgen van de lockdown op hun ondernemers, verenigingen en inwoners.

"De huidige lockdown raakt onze ondernemers opnieuw hard. Juist de decembermaand was erg belangrijk voor hun jaaromzet. Wij maken ons daarom ernstig zorgen over de gevolgen van deze sluiting", schrijft burgemeester De Lange in brief aan minister-president Mark Rutte.

'Boete kan er nog wel bij'

"Ik ben op de hoogte van die brief en de gemeentemedewerkster aan de telefoon ook. Ze zei het werd mij ook opgedragen om u te bellen", vertelt de horeca-ondernemer. "Het valt dus wel mee met die zorgen. Ach, we zijn al naar de klote, moeten we nog meer naar de klote? We willen een standpunt maken naar de regering. Of we nu dertig duizend of veertig duizend euro verlies hebben, het maakt ook allemaal niet uit. Die boete kan er ook nog wel bij. Wij gaan open."

Ook café de Drie Zwanen in Den Ilp, café de Driesprong en sportcafé de Remise gaan morgen open.