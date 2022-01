Alternatief kerstdiner met sneeuwpop en poffertjes op basisschool de Piramide

Het traditionele kerstdiner kon niet doorgaan en het alternatief, een poffertjeskraam mét Kerstman, werd ook gecanceld omdat de scholen eerder dicht moesten. Maar basisschool de Piramide in Haarlem laat zich niet uit het veld slaan en organiseert alsnog een heus winterwonderland.

Poffertjes en sneeuwpop na weer geen kerstdiner - OBS de Piramide

Ze baalden er flink van op basisschool de Piramide in Schalkwijk. Het kerstdiner kon afgelopen jaar door corona weer niet doorgaan en dat was voor deze multiculturele school een groot gemis. "We hebben bij ons op school 23 nationaliteiten en de ouders van al die kinderen verzorgen samen het kerstdiner. Dat betekent veel hapjes uit alle uithoeken van de wereld en dat maakt het altijd heel bijzonder", aldus directeur Jaqueline Boogaard. Weer pech Als alternatief bedachten ze op school een poffertjeskraam met daarbij een meet and greet met de Kerstman. Dit zou buiten kunnen plaatsvinden zodat het zeker door zou kunnen gaan. "Maar toen werd er besloten dat de scholen een week eerder dichten moesten", vervolgt Boogaard. "Toen dachten we: nou hebben de kinderen nog niets leuks gehad."

Quote "De poffertjeskraam zei af, toen ben ik als een gek gaan bellen" JAQUELINE BOOGAARD, DIRECTEUR OBS DE PIRAMIDE

Maar het team van Boogaard laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Vandaag kwam het vertier er voor de kinderen dan eindelijk met een winterwonderland. Zo werd een medewerker van de school in een sneeuwpop-pak gehesen en in een hoek van het schoolplein stond hij er vanochtend dan eindelijk: de beloofde poffertjeskraam. Dat was nog even spannend omdat er vorige week nog een poffertjeskraam afbelde. "Toen ben ik als een gek gaan bellen", zegt Boogaard. "Het zal me toch niet gebeuren dat ik weer de kinderen moet teleurstellen. Maart gelukkig kon ik nog een kraam regelen."

Quote Ze reageerden allemaal hartstikke leuk en ze gingen lekker dansen" Jaqueline Boogaard directeur OBs de Piramide

Per klas konden de leerlingen zich vanochtend laven aan de oer-Hollandse lekkernij - het poffertje - met een warme kop chocolademelk. En met muziek op de achtergrond zorgde de 'levende' sneeuwpop voor het nodigde vertier. De leerlingen vonden het, volgens de directeur, enig. Zelfs de oudere leerlingen. "We dachten: misschien vinden de leerlingen van hogere klassen die sneeuwpop niets, maar dat was niet zo. Ik sprak met mijn collega die in het pak was gestapt en ze zei: ze reageerden allemaal hartstikke leuk en ze gingen lekker dansen." Tekst gaat door onder de fotocarrousel.

OBS de Piramide

OBS de Piramide

OBS de Piramide

OBS de Piramide

OBS de Piramide Volgende

Toch nog een geslaagd feestje op OBS de Piramide. Volgens Boogaard is het belangrijk om leuke dingen met de kinderen te doen, zeker in deze lastige tijd. Of er nog meer gepaste festiviteiten op het programma staan kon Boogaard niet zeggen. "Normaal hebben we een zomerfeest, maar dat kan gewoon nog niet doorgaan. Wel zijn we bezig met creatieve activiteiten. Zo is het allemaal toch nog een beetje leuk voor de leerlingen", aldus de directeur.