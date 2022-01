Restaurant Frenchie opent morgen voor protestlunch: "De koek is echt op"

Het Haarlemse Restaurant Frenchie aan de Gedempte Oude Gracht opent morgen de deuren voor een protestlunch. Volgens eigenaar Lisa Landman is de maat vol. "De koek is echt op. Het is mentaal, fysiek en financieel niet meer draagbaar voor ons. Als we nu niet open mogen, kan dat waarschijnlijk nooit meer."

Landman zegt tegen NH Nieuws dat ze echt geen andere mogelijkheid zien dan morgen de deuren te openen. "We hopen echt dat het nieuwe kabinet de horecaprotesten in het hele land ter harte neemt. Alle reserves zijn gewoon op. Als we nu niet open mogen, dan zullen we dat nooit meer kunnen."

Ze hoopt dat andere ondernemers ook volgen. "We hebben dat alleen niet gevraagd, want het is een groot risico. Maar we hopen natuurlijk wel dat andere horeca ook volgen morgen."

Statement

Wel benadrukt Landman dat ze niet tegen coronamaatregelen is. "Maar wel tegen de lockdown. Die heeft nu veel te lang geduurd. We dragen morgen ook gewoon mondkapjes, vragen iedereen om een QR-code en bewaken de afstand. We serveren ook alleen lunch morgen. De horeca kan op een veilige manier open en morgen willen dit met een statement duidelijk maken. "

Burgemeester Jos Wienen heeft eerder aangegeven dat hij hoopt dat de horeca weer open mag, maar dat iedereen zich wel aan de gelden de regels moet houden. Landman verwacht dan een bezoekje van de gemeente morgen. "Eerlijk gezegd verwachten we dat wel ja, maar dat risico moeten we maar nemen. Er is gewoon geen goede reden om de horeca dicht te houden, dat willen we morgen duidelijk maken."