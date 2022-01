Bergense Maria Barnas nieuwe stadsdichter van Alkmaar: 'Wil poëzie zichtbaarder maken'

De Bergense Maria Barnas is gekozen tot nieuwe stadsdichter van Alkmaar. Barnas is schrijver, dichter en beeldend kunstenaar en zal niet alleen voor de stad dichten, maar wil zich ook inzetten om de poëzie meer onder de aandacht te brengen. Burgemeester Anja Schouten verheugt zich op haar eerste dichtregels.

"Alkmaar heeft een mooie traditie in de dichtkunst met bekende dichters zoals Geertruida Bosboom Toussaint, Joost Zwagerman en Hans Tentije. Maria Barnas past volgens mij heel goed in dit rijtje", aldus de burgemeester.

Volgens burgemeester Schouten is er in Alkmaar een uitgebreid netwerk van verschillende initiatieven en zijn er nieuwe ontwikkelingen van jonge dichters en makers. "Ik denk dat het Maria Barnas met haar ervaring en kwaliteiten hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren."

Barnas kijkt ernaar uit poëzie in Alkmaar zichtbaarder te maken. "Niet alleen door optredens te organiseren met dichters, waartoe ik ook rappers en spoken word-artiesten reken, maar ook door te kijken naar hoe het lezen en schrijven van gedichten een meer maatschappelijke rol kan spelen op scholen, in de bibliotheek en bijvoorbeeld in het te openen asielzoekerscentrum."

'Suggesties zijn altijd welkom'

De kersverse stadsdichter wil op zoek gaan naar 'onverwachte plekken om poëzie te laten opduiken'. Daarvoor zijn suggesties altijd welkom, vertelt Barnas. "Daarnaast zal ik zelf natuurlijk ook blijven schrijven en zal ik Alkmaar en de Alkmaarders een gezicht geven in mijn werk."

Barnas publiceerde drie romans en meerdere dichtbundels. Haar poëziedebuut 'Twee zonnen' (2003) werd bekroond met de C.Buddingh'-prijs. In 2009 ontving ze de J.C. Bloemprijs voor 'Er staat een stad op'. Haar dichtbundel 'Jaja de oerknal' werd bekroond met de Anna Bijns Prijs. Barnas' meest recente dichtbundel is 'Nachtboot' (2018) en in mei verschijnt haar nieuwe bundel 'Diamant zonder r'.

De stadsdichter was van 2007 tot 2010 columnist voor het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad en schrijft voor dezelfde krant over poëzie. Daarnaast is zij redacteur van literair tijdschrift De Gids en als adviseur verbonden aan de Rijksakademie in Amsterdam. In 2015 werd zij benoemd tot lid van de Akademie van Kunsten.