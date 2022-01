Halsema over onvrede horeca: "We verwachten dat iedereen zich aan de regels houdt"

In steeds meer gemeenten staan burgemeesters de opening van de horeca als protest aanstaande zaterdag toe, maar Amsterdam wil zover niet gaan. ''We verwachten dat ondernemers zich aan de regels houden'', laat burgemeester Femke Halsema via haar woordvoerder weten.

In Zuid-Limburg geven vijftien burgemeesters horeca en cultuurinstellingen zaterdag de ruimte om van 10.00 tot 20.00 uur open te gaan. Dat melden onder meer Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen vrijdag in een gezamenlijk persbericht. In Valkenburg is vrijdag de horeca zelfs al geopend.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland zei in een reactie op de uitgelekte kabinetsplannen, waaruit blijkt dat de horeca nog gesloten blijft, te verwachten dat veel horecaondernemers zullen rebelleren en zaterdag hun zaak toch opengooien.

Halsema zegt het heel goed te begrijpen dat het een erg moeilijke tijd is voor veel sectoren, zoals de horeca en de cultuursector. "Net als iedereen hopen we dat zij weer snel en veilig open kunnen. De veiligheid van ieders gezondheid is hierbij van groot belang. We verwachten tot die tijd dat ondernemers zich aan de regels houden en zullen dat ook in de gaten houden. Er is geen sprake van gedoogbeleid."

Vanavond om 19:00 uur kondigt het kabinet de nieuwe coronamaatregelen aan.