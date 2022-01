Twee verdachten drugsmoord Bergen aan Zee na maanden voorarrest op vrije voeten

Twee verdachten die gisteren moesten voorkomen in het onderzoek naar de ontvoering en dood van de Colombiaan (45) in Bergen aan Zee mogen de gevangenis verlaten. Het gaat om Enes I. en Aram K. Er zitten nu nog vier mannen vast, twee zijn voortvluchtig .

De beslissing om de voorlopige hechtenis van de twee op te heffen is genomen na verzoeken van hun advocaten tijdens de zogeheten regiezitting van gisteren over de schietpartij op de parkeerplaats bij de strandopgang.

"Ik zweer op alles dat ik nergens mee te maken heb en niet van de plannen wist", zei Armeniër Aram K. tegen de rechter. Hij zou volgens justitie in één van de auto's hebben gereden. "Ik wilde alleen een vriend helpen, zoals we dat doen in de Armeense cultuur, en nu maken ze me uit voor chauffeur bij een liquidatie."

De man zat acht maanden vast en zijn advocaat Brian de Pree stelde dat zijn cliënt er bij elke ontmoeting in de gevangenis slechter uitzag en een verwardere indruk maakte. Ook heeft hij een kind en een vrouw bij wie hij kan wonen. Zijn vrijlating is zonder voorwaarden, maar hij blijft wel verdachte in de zaak.