Natuurlijk Noord-Holland: woeste natuur op De Kreupel

Duizenden toppereenden en smienten, een zeearend en zoveel aalscholvers dat er nergens meer een plantje groeit; het eiland De Kreupel in het IJsselmeer is op de Razende Bol na het meest woeste natuurgebied van Noord-Holland. In het voorjaar en de zomer is het verboden gebied vanwege de vele vogels die er broeden, zoals diverse soorten meeuwen. In de winter is De Kreupel gereserveerd als rust- en overnachtingsplek voor eenden en ganzen.

In vliegende vaart zijn we vanuit de haven van Andijk naar De Kreupel toe gevaren. Aan het roer staat Leon Kelder, boswachter van Staatsbosbeheer, de beheerder van De Kreupel. "Zo hé, moet je al die vogels zien!" Leon wijst naar een wolk van vele duizenden eenden die over ons hoofd scheert. "Dat zijn toppereenden die in de luwte van De Kreupel een veilige rustplek vinden."

De Kreupel is een verzameling eilandjes en zandplaten van een kilometer of vier voor de kust van Andijk. Het natuurgebied is aangelegd op een natuurlijke ondiepte in het IJsselmeer. Tussen de eilandjes zijn meertjes en kreken die samen een ideale rust- en broedplek vormen voor vogels en vissen.