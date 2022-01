De Peiling: ik ben tevreden met de mogelijke versoepelingen

De eerste coronapersconferentie van het nieuwe kabinet staat vanavond voor de deur. De NOS meldde gisteren al dat de scherpe randjes van de strenge lockdown verdwijnen. Naar verluidt kunnen we weer winkelen op afspraak, mag er in het hogere onderwijs weer fysiek les worden gegeven en komen er versoepelingen voor de sport. De horeca en cultuursector blijven nog dicht.

Het kabinet staat voor een lastige opgave: het aantal coronabesmettingen is hoog, maar de roep om versoepelingen klinkt luid. Toch is er volgens de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers weinig ruimte voor veel versoepeling. Als het aantal besmettingen nog verder oploopt, dreigt de samenleving te ontwrichten omdat veel personeel dan besmet raakt of in quarantaine thuis zit.

Gebrek aan perspectief

Gisteren lekte al uit dat er een gedeeltelijke heropening komt, maar voor branches als cultuur en horeca blijft er een gebrek aan perspectief. Veel ondernemers zijn het zat en gaan uit protest open, zoals restaurant Zorba de Griek in Bussum. "De horeca is al twee jaar lang de dupe", zegt de eigenaar. "We lopen op ons tandvlees en we kunnen niet meer." Ook komen er morgen vele Haarlemse horeca-ondernemers samen op de Grote Markt om te protesteren.

Ook Noord-Hollandse gemeentes maken zich grote zorgen om ondernemers. "Onze inwoners missen uit eten gaan, de bioscoop en hun sport." Daarom hebben 16 burgemeesters een brandbrief naar het kabinet gestuurd.

Voor de laatste ontwikkelingen over de groeiende weerstand tegen de coronamaatregelen kun je ons liveblog volgen.