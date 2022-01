Metaalsector staakt in Alkmaarse 'staakstraat': "Een betere cao, daar gaan we voor"

Volgens Jan Wit, bestuurder FNV Metaal, kwamen er meer mensen op deze actie af dan op een soortgelijke in december. "Dat is mooi", aldus Wit. "Staken is nodig om de druk op te voeren." Wegens de coronamaatregelen kon er niet worden gestaakt op bijvoorbeeld een groot plein, maar moesten de stakers in de auto blijven zitten.

Een staker vertelt aan NH Nieuws dat het bedrijf waar hij werkt vandaag ondanks de staakactie doordraait. "Een hoop collega's steunen de actie, maar hebben niet het lef om hier te staken."

'Staken is een recht'

Wit herkent deze angst onder werknemers: "Staken doe je samen, maar sommige mensen vinden dat eng. Ze zijn bang niet loyaal te zijn naar hun werkgever en vrezen voor negatieve gevolgen."

Toch is die angst niet nodig: "Staken is een recht. Bovendien: als je een vakman of -vrouw bent, kun je je werkgever recht in zijn of haar ogen aankijken op het moment dat je voor je eigen rechten opkomt", zegt Wit.

Tekst gaat verder onder de video: