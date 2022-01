Vuurwerkbom door ruit van woning Dovenetelstraat in Noord gegooid

Bij een woning aan de Dovenetelstraat in Noord is vannacht rond middernacht een vuurwerkbom door de ruit gegooid. Op dat moment was de bewoner thuis, maar raakte niet gewond.

Van de dader of daders is geen signalement. De politie zoekt getuigen van het incident en heeft flyers in de wijk flyers door de bus gegooid. "We hopen dat iemand toch iets gezien of gehoord heeft, en zich bij ons meldt", laat een politiewoordvoerder weten.

Geen verband

Eind december werd in dezelfde wijk meermaals een vuurwerkbom naar binnen gegooid bij het huis van een cameraman van AT5. De cameraman bleef ongedeerd, maar was wel flink geschrokken. De politie liet destijds weten er rekening mee te houden dat het om een gerichte actie ging.

Een verband tussen het incident vannacht en de vuurwerkbom bij het huis van de cameraman is volgens de politie niet waarschijnlijk.