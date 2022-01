Worsteling om winkels Cronjéstraat om te bouwen tot woningen wordt later opgepakt

Nog altijd worstelt Haarlem met het beteugelen van het ombouwen van leegstaande winkelpanden in de Generaal Cronjéstraat tot woningen. De raad neemt het advies van college van B en W over om niet nu, maar later tot actie over te gaan.

Gisteren waren de politieke partijen eensgezind in de commissievergadering ontwikkeling. Het nu opstellen van een bestemmingsplan zodat pandeigenaren die winkelruimtes niet meer kunnen ombouwen tot appartementen is niet verstandig. Dit vanwege nadelige juridische stappen die dat kan opleveren. Dus blijft alles zoals het is, voor nu tenminste.

Want later en gefaseerd het bestemmingsplan wijzigen, zodat er goed naar de juridische kanten kan worden gekeken, heeft een overgrote voorkeur in de raad. Dat zou dan kunnen in een nog op te stellen gebiedsvisie van de Transvaalbuurt waar ook de Cronjéstraat onder valt. Die visie, waaraan wordt gewerkt, zou er volgens wethouder Roduner rond het begin van 2023 moeten zijn.

Wonen in winkels

Toch vinden sommige partijen (Actie Partij een GroenLinks) dat het niet vanzelfsprekend moet zijn dat wonen in winkelstraten verboden wordt. Volgens die laatste partij stimuleren steden als Rotterdam en Hoorn het wonen in winkelruimtes.