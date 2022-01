'Woonbeurs om ouderen zich er bewust van te maken dat doorstroming belangrijk is'

Het bevorderen van de doorstroming van woningen: het is een van de vraagstukken waar mbo- en hbo-studenten in Den Helder mee aan de slag gingen. Mogelijke oplossingen: een woonbeurs om ouderen te informeren, of het splitsen van woningen zodat jongeren en ouderen samen kunnen wonen. De gemeente wil meedenken met het rondkrijgen van financiering voor deze plannen.

Van der Veer stelde een enquête op: "Bij het ronddelen wilden de mensen wel hun verhaal kwijt, zo merkten we. Daaruit bleek dat veel ouderen vooral behoefte hebben aan begeleiding, want ze weten nu vaak niet waar ze moeten beginnen."

Woonbeurs

Een mogelijk halfjaarlijkse woonbeurs in winkelcentrum SchootenPlaza werd geopperd als idee om de ouderen te informeren. Deze beurs zou er zomaar kunnen komen. "In gesprek gaan met mensen is zo belangrijk", zegt projectleider Heleen Bouwmans. "Het wijkplatform is heel enthousiast over het idee van de woonbeurs. Er is in ieder geval animo voor."

Ook onderzochten de studenten of de woningen konden worden gesplitst (als bijvoorbeeld een duplexwoning), zodat jongeren en ouderen bij elkaar gaan wonen. De gemeente wilde niets toezeggen, maar gaf aan mee te willen denken om de financiering voor deze en andere oplossingen die de studenten aandroegen rond te krijgen. "Als partners gaan we verder en ik kan me voorstellen dat de gemeente hieraan bijdraagt", zegt wethouder Pieter Kos.

Het kenniswerkplaatsenproject krijgt over een half jaar een vervolg in Den Helder: studenten zullen ofwel voortborduren op de bestaande problematiek of pakken nieuwe problemen aan. Naast De Schooten stonden dit schooljaar ook Huisduinen en het havengebied centraal.