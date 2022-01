Restaurant Zorba de Griek uit protest zaterdagavond open

Het restaurant Zorba de Griek in Bussum gaat uit protest tegen het uitblijven van versoepelingen voor de horeca toch open. Zaterdagavond van 17.00 uur tot 22.00 uur is het restaurant, tegen de maatregelen in, open voor diner.

Donderdag lekte er al versoepelingen uit, maar de horeca blijft nog dicht. Dit is tegen het zere been van de eigenaar Jianna Manolas die op Facebook laat weten het er niet mee eens te zijn. Zo schrijft ze dat ze hun 'eigen plan trekken' en op deze manier 'in opstand komen'. In de reacties stromen de steunbetuigingen en reserveringen binnen.

"De horeca is al twee jaar lang de dupe", zegt Manolas. "We lopen op ons tandvlees en we kunnen niet meer." Het protest blijft eenmalig en er wordt wel aan de anderhalve meter gehouden. "Het moet wel verantwoord blijven." Reserveren is daarom nu niet niet meer mogelijk. Wel hoopt ze dat andere ondernemers in Bussum haar voorbeeld zullen volgen.

Ook de stilte vanuit het gemeentehuis valt Manolas tegen. Waar burgemeesters in omliggende dorpen en steden laten weten dat de lockdown niet houdbaar is, heeft ze niets gehoord van de burgemeester van Gooise Meren. "Dat is erg jammer, want zo komen wel regelmatig koffie drinken en zeggen dan dat het zo erg voor ons is."

Een woordvoerder van de gemeente Gooise Meren laten weten de persconferentie af te wachten en te zullen handhaven op de maatregelen die vanaf dat moment gelden.