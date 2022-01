Johan Cruijff Arena gastheer voor twee zware oefeninterlands Oranje

Het Nederlands elftal werkt de eerste interlands van 2022 af in de Johan Cruijff Arena. Eind maart staan voor Oranje de oefeninterlands met Denemarken en Duitsland op het programma in Amsterdam.

De wedstrijden in de Johan Cruijff Arena zullen 26 en 29 maart worden gespeeld. Eerst ontvangt Oranje de Denen en drie dagen later de Duitsers.

Bondscoach Louis van Gaal is verheugd met de sterke tegenstanders. “Natuurlijk zijn Denemarken en Duitsland aansprekende landen", zegt hij op de website van de KNVB. "Zeker met het oog op het WK wil ik spelen tegen sterke tegenstanders, dus ik ben zeer tevreden met deze duels. Samen met de wedstrijden in de Nations League vind ik dat we een mooi programma hebben in 2022. Dat is in aanloop naar het WK een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding.”

Nations League

De Arena is ook de gastheer voor de laatste wedstrijden in de Nations League. Zondag 25 september speelt Oranje tegen België. De andere twee thuiswedstrijden in de Nations League worden in De Kuip in Rotterdam gespeeld. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal treft daar vrijdag 10 juni Polen en maandag 13 juni Wales.

Het is nog onbekend of er fans bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn. Ook laat de KNVB weten dat het tijdstip later bekend wordt.