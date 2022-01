LIVE NH Sport met NAC Breda - FC Volendam en Telstar - MVV Maastricht

Na een korte winterstop is NH Sport terug op je radio op de vrijdagavond. Koploper FC Volendam wacht de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen NAC Breda en Telstar ontvangt in Velsen-Zuid MVV Maastricht. NH Sport begint aansluitend op de persconferentie over de coronamaatregelen, rond 19.30 uur.

Dik zes jaar geleden won FC Volendam voor het laatst in Breda (1-4). Toch zijn de Volendammers voor vanavond favoriet. Het Nieuwe Oranje is dit seizoen bezig aan een imponerende reeks aan wedstrijden zonder nederlaag. De teller staat op negentien en het clubrecord van meer dan een halve eeuw oud is nu echt duidelijk in zicht. Destijds bleef Volendam 21 achtereenvolgende wedstrijden ongeslagen.

NAC kwam mede door een flink aantal coronabesmettingen bij de start van de tweede seizoenshelft niet verder dan 0-0 tegen FC Eindhoven. Zo ontbreekt bij de Brabanders topscorer Ralf Seuntjens. Daar staat de komst van Feyenoord-huurling Naoufal Bannis tegenover. Volendam versterkte zich gisteren met centrale verdediger Benaissa Benamar en vorige week met verloren zoon Franco Antonucci.

Aftrap van het duel in Breda tussen de nummers negen en één in de eerste divisie is om 20.00 uur. Je hoort vanuit het Rat Verlegh Stadion verslaggever Edward Dekker.

Telstar - MVV Maastricht

Telstar tankte afgelopen zondag vertrouwen. De ploeg van trainer Andries Jonker kent veel afwezigen, maar kwam in de met 2-1 verloren vissersderby vooral voor rust sterk voor de dag. Als de ploeg die lijn doortrekt, moet het mogelijk zijn om de eerste overwinning sinds half oktober vorig jaar bij te schrijven.

Drie punten zouden de De Witte Leeuwen een flinke stap omhoog helpen: het is precies het gaatje tussen nummer dertien MVV en nummer zeventien Telstar. Ook in Velsen-Zuid wordt er om 20.00 uur afgetrapt. Erik-Jan Brinkman is je commentator.

Het duel FC Dordrecht - Jong AZ is vanwege een corona-uitbraak bij de beloftenploeg uit Alkmaar verplaatst naar maandag. Dezelfde avond speelt Jong Ajax tegen FC Den Bosch. NH Sport is er vanavond dus iets later dan gebruikelijk en duurt tot 22.00 uur. Presentator is Stef Swagers.