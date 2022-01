Volle ziekenboeg bij Telstar, Roscello Vlijter nog in Suriname

Telstar kampt met veel blessures en ook middenvelder Roscello Vlijter is vrijdag tegen MVV niet van de partij. "Met kerst is hij terug naar Suriname gegaan. Hij zou op 30 december terugvliegen, maar hij bleek positief te zijn. Nu komt hij komende nacht terug. Hij zal dus niet bij de wedstrijdselectie zitten", aldus Telstar-trainer Andries Jonker.

Roscello Vlijter (r) in actie - Pro Shots / Henk Korzelius

Ziekenboeg Naast Roscello Vlijter is de ziekenboeg van Telstar ook vol: Anwar Bensabouh, Redouan Taha El Idrissi, Yaël Liesdek, Niels van Wetten en Delvechio Blackson zijn tegen MVV niet van de partij. Ook is het nog afwachten wat de uitslag is van de coronatesten. "Nu krijgen er spelers kansen die ze anders niet of veel later hadden gekregen", ziet Jonker de positieve kant van de voelde blessures.

Jonker over Roscello Vlijter: "Hij vliegt vandaag terug" - NH Nieuws

Condoleance Telstar trainde vanavond pas om 16.45 uur in verband met de condoleance van Telstar-clubarts Marcel Reinders. "Een zeer gewaardeerde arts. Wij hebben twee clubartsen en hij was de beoogde opvolger. Hij viel niet op, maar had toch een sterke band met sommige spelers", aldus Jonker. Gewoon spelen De eerste wedstrijden in het betaalde voetbal zijn inmiddels afgelast door teveel corona-gevallen bij de clubs. De kans bestaat dat er een scheve competitie ontstaat, maar Jonker vindt dat er alles aan gedaan moet worden om te spelen. "Als je vindt dat je een maatschappelijke betekenis hebt, moet je waar het mogelijk is, spelen. Als er dan verschillen ontstaan dan is dat maar zo", laat Jonker weten.

Telstar-trainer Andries Jonker vindt dat er persé gespeeld moet worden - NH Nieuws

Buikpijn In Maastricht verloor Telstar in augustus met 3-0 van MVV. "Daar heb ik nog wel een beetje buikpijn van. Daar zijn wij volledig in het mes gelopen. Daar had ik een vreselijk slecht gevoel over. Wij hebben wat recht te zijn. De tweede seizoenshelft willen wij het beter doen dan de eerste", vertelt Jonker.

Andries Jonker had buikpijn van de wedstrijd in Maastricht - NH Nieuws

De wedstrijd Telstar - MVV is live te volgen op NH Radio. De wedstrijd begint om 20.00 uur, maar onze sport-uitzending begint iets later vanwege de persconferentie van het kabinet op vrijdagavond.

