Uitzetting dreigt voor Spaanse tango-legende Omar Mollo: "We willen hem niet kwijt"

Een drama voor de 71-jarige tango-legende Omar Mollo en zijn vrouw Graciela. Het stel woont sinds 2004 in Amsterdam, maar daar komt mogelijk binnenkort een einde aan. Vorig jaar oktober ontvingen ze een brief van de IND dat ze het land uit moeten. Vrienden en fans startten een petitie.

"Het is heel emotioneel voor mij", vertelt Mollo met tranen in zijn ogen. De Spaanse zanger en gitarist is wereldberoemd in Argentinië, maar woont al bijna 20 jaar in Amsterdam. "Ik heb heel veel gereisd, maar kwam altijd terug naar Amsterdam." Mollo heeft de Spaanse nationaliteit en zijn vrouw de Argentijnse. In Nederland zijn ze zogeheten Unieburgers. Ze kunnen hier alleen blijven als ze financieel zelfredzaam zijn.

Door de coronacrisis kan de tango-artiest niet meer optreden en omdat het stel officieel geen Nederlanders zijn, komen ze niet in aanmerking voor de TOZO-regelingen. Om toch rond te komen, meldden ze zich voor een AOW-uitkering, maar de IND vindt dat het koppel het economische stelsel te veel belast. Violist en collega Emma Breedveld is ontdaan. "We hadden het plan voor een nieuwe tour. Die stond eigenlijk al in de steigers, maar die is niet doorgegaan. Het publiek en de fans verwachten dat."

Volgens Breedveld is de zanger heel belangrijk voor de tangoscene. "Hij heeft zo'n enorme overtuigingskracht. De ziel van de tango, zoals die in Argentinië zo belangrijk is, die vertolkt hij." Om ervoor te zorgen dat de muzikant toch kan blijven, organiseert de violiste een benefietconcert. In totaal moet er 10.000 euro ingezameld worden. "Dat heeft de advocaat gezegd en dat is het bedrag dat de IND wil zien op zijn rekening", aldus Breedveld. "We willen laten zien dat hij geliefd is hier en laten horen hoe fantastisch hij zingt. We willen hem niet kwijt."